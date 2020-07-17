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Espreso.tvОбществоКислица: ООН должен рассматривать сексуальное насилие как отдельный критерий для введения санкций

Кислица: ООН должен рассматривать сексуальное насилие как отдельный критерий для введения санкций


фото: 24tv
Украина выразила позицию о необходимости введения санкций ООН за преступления сексуального характера, в первую очередь в зонах вооруженных конфликтов и на оккупированных территориях

Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время выступления на открытых дебатах СБ ООН по сексуальному насилию в конфликтах, сообщает Укринформ .

"ООН должен рассматривать сексуальное насилие как отдельный критерий для введения санкций и введения целевых мероприятий", - подчеркнул Кислица.

Он назвал "критически важной" необходимость контролировать выполнение резолюций Генассамблеи ООН о ситуации с правами человека в зонах вооруженных конфликтов и на оккупированных территориях, а также отображать все в официальных отчетах. Это касается, прежде всего, продолжающейся агрессии России против Украины.

"Мне жаль, что в последнем тематическом докладе генерального секретаря не были отражены преступления сексуального характера в рамках российско-украинского вооруженного конфликта", - отметил Кислица.

По его словам, украинское правительство прилагает усилия для достижения гендерного равенства и усиления роли женщин.

Другим приоритетом является предоставление необходимой помощи и реинтеграция женщин, пострадавших от международного конфликта на территории Украины, - добавил Кислица.

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