Коронавирус: в Киеве за сутки обнаружили еще 76 новых случаев заражения, - Кличко

17 июля, 2020, 12:29

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"На сегодняшний день в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 26 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 42 человека в возрасте от 18 до 84 лет, 5 девочек от 11 месяцев до 13 лет и 3 мальчика от 3 месяцев до 3 лет ", - написал мэр.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. Это больше всего за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 13. В Деснянском - 11. Также в Соломенском и Шевченковском районах - по 9 случаев.

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