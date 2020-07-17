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Espreso.tvОбществоКоронавирус: двое детей в Черновцах находятся в тяжелом состоянии

Коронавирус: двое детей в Черновцах находятся в тяжелом состоянии

В Черновицкой областной детской больнице двое мальчиков с подтвержденным диагнозом COVID-19 сейчас находятся в тяжелом состоянии

Об этом "Укринформу" рассказала заместитель главного врача Черновицкой областной детской больницы Оксана Знак.

"По состоянию на 17 июля в областной детской больнице находится 12 больных детей. У четырех из них коронавирус подтвержден, остальные - с подозрением. У двух мальчиков с подтвержденным коронавирусом состояние тяжелое, но оно обусловлено сопутствующими болезнями пациентов. В одном случае это опухоль головного мозга, а в остальном - это хроническая болезнь легких, так называемая бронхолитическое болезнь. Коронавирус только усложнил ход основных болезней детей ", - сказала врач.

По ее словам, пока эти дети идут на выздоровление, но они до сих пор находятся в тяжелом состоянии из-за основного заболевания.

В общем эпидемическая ситуация с заболеваемостью детей в Черновицкой области улучшается, однако до сих пор ежедневно госпитализируют по одному, двух или даже три ребенка с подозрением на COVID-19.

"Сейчас все случаи ОРВИ мы трактуем как подозрение на коронавирус. У таких детей берем мазки на проведение ПЦР-тестов для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение. Необходимо как можно быстрее понять, ребенок болен COVID-19 или какой-либо другой вирусной инфекцией, чтобы можно было быстро такого ребенка изолировать и назначать правильное лечение ", - добавила Знак.

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