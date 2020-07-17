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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Британия может вернуться к нормальной жизни к Рождеству, - Джонсон

Коронавирус: Британия может вернуться к нормальной жизни к Рождеству, - Джонсон

Британия может вернуться к нормальному образу жизни и пересмотреть ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, к Рождеству

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет ВВС .

"Моя сильная искренняя надежда состоит в том, что мы сможем пересмотреть ограничения и позволить себе более значительное возвращение к нормальной жизни в период с ноября и до Рождества - по возможности как можно раньше", - отметил он.

Джонсон отметил, что три недели подряд в сутки фиксируется меньше 1000 случаев коронавируса.

В то же время он добавил, что надеется на лучшее, но готовится к худшему.

С 1 августа в Великобритании отменяется запрет на работу для большинства заведений сферы услуг и отдыха, включая салоны красоты, катки, казино. Ночные клубы пока будут закрыты.

На данный момент в Великобритании зарегистрировано почти 300 000 случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов превысило 45 000.

Согласно исследованию, в Великобритании этой зимой от коронавируса могут умереть 120000 жителей .

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