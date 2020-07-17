Количество желающих пересечь админграницу с Крымом упало втрое от прошлогоднего, - ГПСУ
Об этом рассказал представитель Херсонского отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов в эфире одного из телеканалов.
"Админграницу за первые полгода пересекли около 300 тыс. граждан в обоих направлениях. Я вам скажу, что это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году за этот же период админграницу пересекли около 1 млн человек", - сказал он.
Шевцов сообщил, что сейчас работают все три КПВВ въезда-выезда.
"Сейчас админграницу за день пересекают около 300-400 человек", - сказал Шевцов.
Что касается боеготовности украинских пограничных войск на административной границе с Крымом, то Шевцов заверил, что они имеют достаточный потенциал, чтобы отразить агрессию противника.
- Через админграницу оккупированного Крыма с Херсонской областью за сутки от возобновления работы КПВВ после карантина с полуострова выехало больше людей, чем въехало.
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