Количество желающих пересечь админграницу с Крымом упало втрое от прошлогоднего, - ГПСУ

17 июля, 2020, 19:41

За первые полгода 2020 административную границу с аннексированным Крымом пересекли втрое меньше граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом рассказал представитель Херсонского отряда Госпогранслужбы Иван Шевцов в эфире одного из телеканалов.

"Админграницу за первые полгода пересекли около 300 тыс. граждан в обоих направлениях. Я вам скажу, что это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году за этот же период админграницу пересекли около 1 млн человек", - сказал он.

Шевцов сообщил, что сейчас работают все три КПВВ въезда-выезда.

"Сейчас админграницу за день пересекают около 300-400 человек", - сказал Шевцов.

Что касается боеготовности украинских пограничных войск на административной границе с Крымом, то Шевцов заверил, что они имеют достаточный потенциал, чтобы отразить агрессию противника.

Через админграницу оккупированного Крыма с Херсонской областью за сутки от возобновления работы КПВВ после карантина с полуострова выехало больше людей, чем въехало.