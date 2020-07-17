Княжицкий: Вместо того, чтобы сделать сильные общины, мы делим и создаем районы с непонятными функциями

17 июля, 2020, 10:02

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий прокомментировал планы "слуг народа" проголосовать постановление о реформе районов в Украине

Об этом Княжицкий написал на своей странице в Facebook.

"Опять вернули постановление о районах. Говорят, на него есть голоса. Хорошо, что учли позицию многих протестующих и внесли изменения в перечень районов, которые хотят ликвидировать. Но все равно остается ощущение абсурда от того, что происходит", - написал Княжицкий.

По его словам, главная проблема не в этом постановлении, а в очередности законодательных актов, регулирующих реформу. Постановление о ликвидации старых и создании новых районов должно приниматься тогда, когда законодательно урегулированы все вопросы относительно новых районов и определены последствия ликвидации старых.

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"Что делать судьям Богуславского районного суда после ликвидации Богуславского района? Как разграничиваются полномочия между областными, районными, городскими и сельскими советами? Вопрос финансирования, местных бюджетов и местных налогов. Что делать, если основные предприятия, за счет которых жил район, переносятся в другой район? А куда платить местные налоги вообще?", - пишет народный депутат.

Княжицкий считает, что города, которые являются областными центрами, нужно приравнять к районам.

"Вместо того, чтобы сделать сильные общины, мы делим и создаем районы с непонятными функциями. А все потому, что нет того, кто бы отвечал за эффективное завершение административно-территориальной реформы", - сказал Княжицкий.

Что хотят сегодня проголосовать "слуги народа"? Опять стоит закон об отмене обучения на украинском в школах. Я... Опубликовано Николаем Княжицким Четверг, 16 июля 2020 г.

14 июля депутаты Верховинского районного совета собрались на выездную сессию возле Верховной Рады. Таким поступком они привлекли внимание к намерению присоединить их территорию к Косовскому району.