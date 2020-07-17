Художник Модест Сосенко станет понятнее и ближе

17 июля, 2020, 15:50

Во Львове готовятся масштабно отметить "круглые" даты художника

Во Львове при поддержке Украинского культурного фонда стартовал масштабный проект "Модест Сосенко (1875 - 1920). Познай. Пойми Сохрани", посвященный одному из самых выдающихся украинских художников начала ХХ века. Об этом сообщает корреспондент "Еспресо.Захид".

Речь идет о том, чтобы подготовить фотоархив иконостасов и росписей кисти Модеста Сосенко, которые новатор в попытках синтезировать византийские традиции живописи и современные достижения в искусстве выполнил в храмах Львова, Золочева, Дрогобыча, сел Подберезцы и Поляны. Потому что, как показал печальный опыт аутентичных росписей Модеста Сосенко в Славском, которые были уничтожены во время ремонта храма, на человеческое невежество не всегда есть управа. А также о том, чтобы выдать важную монографию, посвященную этому художнику и каталог его произведений из собрания Национального музея во Львове.

Как рассказала Эспрессо-Запад руководитель проекта, кандидат искусствоведения, старший научный работница отдела украинского искусства XIX - нач. XX в. Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого Олеся Семчишин-Гузнер, имя Модеста Сосенко уже давно требовало к себе пристального внимания. Тем более со стороны Национального музея. Ведь именно сюда, согласно завещанию художника, перешло все его большое творческое и документальное наследие, насчитывающее несколько единиц хранения. И то наследие в том или ином ракурсе исследовали, начиная с первого директора Национального музея во Львове Иллариона Свенцицкого. Но отдельных важных изданий, посвященных Модест Сосенко пока нет.

"Мы не зря назвали проект "Модест Сосенко (1875 - 1920). Познай. Пойми Сохрани ", - говорит Олеся Семчишин-Гузнер. - Потому что человек может понять только то, что узнал. А узнав, готова прилагаться, чтобы сохранить. Если говорим о Модесте Сосенко, то магия этого художника - непроходящая. Я работала над монографией об этом художнике не один год. Но даже теперь, когда ее текстовый вариант уже готов, собрала новые интересные материалы. То есть Сосенко не отпускает и я уже не знаю, - когда выйдет книга - отпустит. Однако убеждена, что "свободы" от этого художника хочу. Сила личности и сила таланта ".