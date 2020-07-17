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Espreso.tvЭкономикаК концу лета Фонд госимущества выставит на торги 12 заводов "Укрспирта"

К концу лета Фонд госимущества выставит на торги 12 заводов "Укрспирта"

Фонд государственного имущества до конца лета может объявить первые аукционы по продаже заводов госпредприятия "Укрспирт"

Об этом сообщила пресс-служба Укрспирта в Facebook со ссылкой на слова заместителя председателя Фонда госимущества Тараса Елейко.

"Думаю, уже к концу лета сможем объявить первые аукционы", - цитирует пресс-служба слова Елейко.

Он отметил, что глава госпредприятия Сергей Блескун подготовил и передал Фонду госимущества через Минэкономики в список приватизации 12 спиртзаводов.

"Думаю, что мы их максимально быстро выставим на продажу, тем более правительство в ближайшее время должно утвердить соответствующую программу", - отметил Елейко.

По его словам, сейчас Фонд госимущества формирует условия приватизации: в соответствии с законом должно быть сохранено определенное количество работников, включены обязательства, и тому подобное.

  • Государственное предприятие "Укрспирт", создано на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.
  • 1 января 2020 г. начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 г. отменяется государственная монополия на производство спирта.

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