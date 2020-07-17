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Espreso.tvЭкономикаInstagram создал сервис для упрощения онлайн-покупок

Instagram создал сервис для упрощения онлайн-покупок

Instagram создал сервис онлайн-покупок, в котором пользователи смогут узнавать о последних модных тенденциях, получать индивидуальные рекомендации и осуществлять покупки

Об этом говорится в пресс-релизе Instagram.

По информации компании, благодаря этой функции пользователи смогут узнавать о последних модных тенденциях, получать индивидуальные рекомендации по выбору продукта, а также покупать товары.

Указывается, что в Instagram Shop будут представлены каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.

По информации Instagram, пока сервис работает на территории США. В ближайшее время разработчики планируют сделать его доступным для пользователей других стран. До конца года планируется добавить новую вкладку магазина в навигационной панели, чтобы пользователи могли перейти за покупками в один клик.

В пресс-службе добавили, что в ближайшие недели на территории США планируется запуск онлайн-системы Facebook Pay с помощью которой можно будет совершать покупки. С помощью сервиса Facebook Pay пользователи смогут расплачиваться за дополнительные услуги и переводить друг другу деньги.

Отмечается, что подключение к платежной системе Facebook Pay позволит настроить постоянную оплату и просматривать историю платежей. При этом данные пользователей будут храниться в зашифрованном виде. Для защиты от преступников пользователи смогут использовать свой пароль, скан отпечатка пальца или фото.

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