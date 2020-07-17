 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФОПам выплатят более 550 тыс. грн помощи на детей во время карантина, - Минсоцполитики

ФОПам выплатят более 550 тыс. грн помощи на детей во время карантина, - Минсоцполитики

Более 80 тыс. физических лиц-предпринимателей получат 553 тыс. грн материальной помощи на детей

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

"По состоянию на 17 июля 80950 лицам назначено пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога, из них уже выплачена помощь 74892 физическим лицам. Общая сумма средств направлена Минсоцполитики структурным подразделениям с вопросам социальной защиты населения для осуществления выплат ФОПам составляет 553 954,2 тыс. грн ", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напомнили, что такая помощь предоставляется физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.

Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состоянием экономики страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

17 июля, 2020 пятница

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать