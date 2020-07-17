ФОПам выплатят более 550 тыс. грн помощи на детей во время карантина, - Минсоцполитики
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
"По состоянию на 17 июля 80950 лицам назначено пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога, из них уже выплачена помощь 74892 физическим лицам. Общая сумма средств направлена Минсоцполитики структурным подразделениям с вопросам социальной защиты населения для осуществления выплат ФОПам составляет 553 954,2 тыс. грн ", - говорится в сообщении.
В Минсоцполитики напомнили, что такая помощь предоставляется физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль.
Такие выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состоянием экономики страны.
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