Экс-студент Романюк, который в 2004 бросил яйцом в Януковича, стал топменеджеров Укрзализныци
17 июля, 2020, 18:26
Заместителя главы Ивано-Франковской ОГА Дмитрия Романюка назначили главой управления Укрзализныци, которое отвечает за отношения с органами государственной власти
Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя компании Иван Юрик в Facebook.
Романюк возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти Укрзализныци.
Дмитрий Романюк стал известен после того, как во время предвыборной президентской кампании 2004 года бросил яйцом в Виктора Януковича, кандидата в президенты Украины.
Романюк - кандидат экономических наук, имеет два высших образования.
С октября 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя главы Ивано-Франковской ОГА, до этого работал в частных структурах, а также в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-