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Espreso.tvОбществоЭкс-студент Романюк, который в 2004 бросил яйцом в Януковича, стал топменеджеров Укрзализныци

Экс-студент Романюк, который в 2004 бросил яйцом в Януковича, стал топменеджеров Укрзализныци


фото: Рубрика
Заместителя главы Ивано-Франковской ОГА Дмитрия Романюка назначили главой управления Укрзализныци, которое отвечает за отношения с органами государственной власти

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя компании Иван Юрик в Facebook.

Романюк возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти Укрзализныци.

Дмитрий Романюк стал известен после того, как во время предвыборной президентской кампании 2004 года бросил яйцом в Виктора Януковича, кандидата в президенты Украины.

Романюк - кандидат экономических наук, имеет два высших образования.

С октября 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя главы Ивано-Франковской ОГА, до этого работал в частных структурах, а также в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.

 

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