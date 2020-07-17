Экс-министра экологии Злочевского вызвали на три допроса

17 июля, 2020, 15:28

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского на три допроса подряд с 21 по 23 июля

Соответствующая повестка размещена на сайте НАБУ.

"Повестка о вызове Злочевский, зарегистрированный по адресу: г. Киев, ул. Рейтарская. Вам необходимо прибыть 21.07.2020 в 15 час. 30 мин., 22.07.2020 в 14 час. 30 мин., 23.07.2020 о 11 ч. 30 мин., до Национального антикоррупционного бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Сурикова, 3, для допроса в уголовном производстве №52020000000000362 от 03.06.2020 ", - говорится в тексте повестки.

Злочевский вызывается в НАБУ для допроса в качестве подозреваемого.

Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницокму.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницокму задержаны трое доверенных лиц экс-министра экологии Николая Злочевского.

1 июля Злочевскому сообщено о подозрении в организации дачи взятки руководителям САП и НАБУ в размере 6 млн долларов.

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