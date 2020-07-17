Депутат фракции "Голос" Рущишин заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Львова

17 июля, 2020, 18:27

Об этом он заявил во время прямого эфира на Радио Свобода.

"Надеюсь, что меня (на выборы - ред.) выдвинет наша городская конференция партии "Голос". Если говорить о нашей политической силе, то мы приносим новое качество политики. То же хотим сделать и в городском самоуправлении. Потому что все эти шоу и драки, которые у нас происходят, надо прекращать ", - заявил Рущишин.

Верховная Рада утвердила дату проведения местных выборов в Украине. Они состоятся 25 октября.

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