Депутат фракции "Голос" Рущишин заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Львова
17 июля, 2020, 18:27
Депутат фракции "Голос" Ярослав Рущишин заявил о планах принять участие в выборах на пост городского главы Львова
Об этом он заявил во время прямого эфира на Радио Свобода.
"Надеюсь, что меня (на выборы - ред.) выдвинет наша городская конференция партии "Голос". Если говорить о нашей политической силе, то мы приносим новое качество политики. То же хотим сделать и в городском самоуправлении. Потому что все эти шоу и драки, которые у нас происходят, надо прекращать ", - заявил Рущишин.
- Верховная Рада утвердила дату проведения местных выборов в Украине. Они состоятся 25 октября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-