Бесплатно никто не будет раздавать вакцину от коронавируса, - Степанов

17 июля, 2020, 08:59

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Европа уже законтрактовала 400 млн доз вакцины от COVID-19 у одной из компаний на лето следующего года

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Я слышал, что Европа уже законтрактовала 400 млн доз вакцины у одной из компаний на лето следующего года. Это компания АstraZeneca. Был создан альянс из четырех стран - Италия, Германия, Франция и Нидерланды, которые сделали предварительный заказ на эту вакцину. Мы тщательно отслеживаем все, что касается клинических испытаний вакцин. Президент ставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина была одной из первых стран", - сказал министр.

Он отметил, что на прошлой неделе обратился с просьбой к четырем своим коллегам - министрам здравоохранения этих четырех стран, чтобы Украина также получила приоритетное право на получение этой вакцины.

Также он отметил, что после изобретения вакцины будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту.

"Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых. Мы со стороны Министерства здравоохранения будем достаточно активно проводить работу, чтобы получить вакцину", - сказал Степанов.

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