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Espreso.tvЭкономикаАМКУ выиграл суд на почти 448 млн грн у табачной компании

АМКУ выиграл суд на почти 448 млн грн у табачной компании

Антимонопольный комитет Украины выиграл суд на 448,3 млн грн у табачной компании "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки"

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Согласно сообщению, Хозяйственный суд Киева отклонил иск компании "А / Т табачная компания" В.А.Т. - Прилуки" к Антимонопольному комитету Украины с требованием определить частично недействительным решения АМКУ от 10 октября 2019 года, которым компании накладывался штраф в размере 448, 3 млн грн за нарушение конкурентного законодательства.

В пресс-службе напомнили, что решение АМКУ было принято в рамках дела о заговоре производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий компании "Тедис Украина". Отмечается, что согласованные действия фигурантов дела были направлены на поддержание монопольного положения дистрибьютора на рынке продажи сигарет и установления искусственных ограничений для доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи табачной продукции.

  • Напомним, 10 октября 2019 АМКУ решил наложить 6,5  млрд грн штрафа на аффилированные компании "Филип Моррис", "Джей Ти Ай", "Империал Тобакко" и "Бритиш Американ Тобакко", а также на компанию "ТЕДИС Украина", заявив, что имел место сговор производителей.
  • Компании-производители, не согласившись с этим решением, оспаривают его в суде.

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