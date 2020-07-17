АМКУ выиграл суд на почти 448 млн грн у табачной компании

17 июля, 2020, 16:34

Антимонопольный комитет Украины выиграл суд на 448,3 млн грн у табачной компании "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки"

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Согласно сообщению, Хозяйственный суд Киева отклонил иск компании "А / Т табачная компания" В.А.Т. - Прилуки" к Антимонопольному комитету Украины с требованием определить частично недействительным решения АМКУ от 10 октября 2019 года, которым компании накладывался штраф в размере 448, 3 млн грн за нарушение конкурентного законодательства.

В пресс-службе напомнили, что решение АМКУ было принято в рамках дела о заговоре производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий компании "Тедис Украина". Отмечается, что согласованные действия фигурантов дела были направлены на поддержание монопольного положения дистрибьютора на рынке продажи сигарет и установления искусственных ограничений для доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи табачной продукции.

Напомним, 10 октября 2019 АМКУ решил наложить 6,5 млрд грн штрафа на аффилированные компании "Филип Моррис", "Джей Ти Ай", "Империал Тобакко" и "Бритиш Американ Тобакко", а также на компанию "ТЕДИС Украина", заявив, что имел место сговор производителей.

Компании-производители, не согласившись с этим решением, оспаривают его в суде.

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