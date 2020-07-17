Американский тяжеловес нокаутировал соперника в 1-м раунде

17 июля, 2020, 09:41

Американский боксер Джаред Андерсон нокаутировал соотечественника Эктора Переса в первом раунде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Андерсон отправил Переса на настил ринга в середине стартового раунда комбинацией ударов.

Андерсон получил уже третью победу в 2020 году, всего на его счету 5 выигранных поединков. Перес потерпел первое досрочное поражение в карьере.

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