27 кораблей и 2,4 тыс. военных: в Черном море продолжаются учения стран НАТО Breeze 2020
Об этом сообщает NavalNews.
В учениях представлены вооруженные силы 10 стран НАТО - самой Болгарии, а также Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США.
В целом это 27 кораблей, 9 самолетов и 2413 военных. Среди кораблей, задействованных в учениях - USS Porter, эсминец ВМС США, который зашел в Черное море на прошлой неделе.
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Цель учений - улучшение боевой готовности и отработки тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в Черном море.
Учения продлятся до 19 июля.
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