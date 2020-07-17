27 кораблей и 2,4 тыс. военных: в Черном море продолжаются учения стран НАТО Breeze 2020

17 июля, 2020, 15:56

У берегов Болгарии проходят международные военные учения Breeze 2020

Об этом сообщает NavalNews.

В учениях представлены вооруженные силы 10 стран НАТО - самой Болгарии, а также Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США.

В целом это 27 кораблей, 9 самолетов и 2413 военных. Среди кораблей, задействованных в учениях - USS Porter, эсминец ВМС США, который зашел в Черное море на прошлой неделе.

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Цель учений - улучшение боевой готовности и отработки тактического взаимодействия сил для осуществления совместных операций в Черном море.

Учения продлятся до 19 июля.