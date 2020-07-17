18-и 19-летних призывать только с письменного согласия, - министр обороны

17 июля, 2020, 11:33

Военный призыв продлится до 31 июля. Военкоматам дали указания о предоставлении отсрочка поступающим в магистратуру

Об этом министр обороны Андрей Таран сообщил на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Что касается призыва на срочную службу в мае - июле этого года.. Безусловно, из-за пандемии и карантина весенний призыв 2020 г. проходит в беспрецедентных условиях. Соответствующим указом президента Украины, а также распоряжением правительства, он был перенесен на май-июль. Призыв продлится до 31 июля этого года ", - отметил Таран.

Министр отметил, что военкоматам дали указания давать документы об отсрочке для студентов, которые закончили бакалавратуры и поступают в магистратуру, до октября.

"В случае нарушения прав соискателей образования, обращайтесь на горячую линию Минобороны. Каждый случай нарушения прав соискателей образования тщательно рассматривается и виновники будут привлечены к ответственности", - заявил министр обороны.

Министр добавил, что решением правительства был определен порядок вступления выпускников школ.

18-19-летние выпускники могут быть взяты по призыву только по собственному желанию. Для этого они должны дать письменное согласие на призыв.

"В случае нарушения прав соискателей образования, обращайтесь на горячую линию Минобороны. Каждый случай нарушения прав соискателей образования тщательно рассматривается, и виновники будут привлечены к ответственности", - заявил министр обороны.

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