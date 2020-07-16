Зеленский наградил Кравчука и 4 нардепов I созыва по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины

16 июля, 2020, 19:08

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Награды присвоены за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени Леонида Кравчука.

Орденом Свободы награжден: Анатолий Матвиенко (посмертно), народный депутат Украины I, III - VI, VIII созывов Верховной Рады, Николай Поровский, народный депутат Украины I, II и IV созывов Верховной Рады

Президент наградил орденом "За заслуги" I степени - Александра Барабаша, народного депутата Украины I созыва Верховной Рады

Орденом "За заслуги" III степени награжден Мирослав Мотюк, народный депутат Украины I созыва Верховной Рады.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью к 30-й годовщине провозглашения Декларации о государственном суверенитете.