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Espreso.tvОбществоЗеленский наградил Кравчука и 4 нардепов I созыва по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины

Зеленский наградил Кравчука и 4 нардепов I созыва по случаю 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами первого президента Леонида Кравчука и народных депутатов предыдущих созывов Анатолия Матвиенко (посмертно), Николая Поровского, Александра Барабаша и Мирослава Мотюка

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Награды присвоены за значительный личный вклад в дело создания государства, построение независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность и по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени Леонида Кравчука.

Орденом Свободы награжден: Анатолий Матвиенко (посмертно), народный депутат Украины I, III - VI, VIII созывов Верховной Рады, Николай Поровский, народный депутат Украины I, II и IV созывов Верховной Рады

Президент наградил орденом "За заслуги" I степени - Александра Барабаша, народного депутата Украины I созыва Верховной Рады

Орденом "За заслуги" III степени награжден Мирослав Мотюк, народный депутат Украины I созыва Верховной Рады.

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