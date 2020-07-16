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Espreso.tvОбществоЗапуск Агентства по управлению госдолгом приостановили из-за карантина, - чиновник

Запуск Агентства по управлению госдолгом приостановили из-за карантина, - чиновник

Работа по запуску Агентства по управлению госдолгом приостановлена из-за карантин

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, передает "Интерфакс-Украина"

"Мы приостановили создание на время карантина, поскольку ограничения не дают нам возможности качественно набирать людей, этот не лучшее время ... Но мы этот процесс непременно восстановим", - заявил он.

Ранее Министерство финансов рассчитывало зарегистрировать агентство до 1 сентября.

  • Агентство будет уполномочено осуществлять операции с госдолгом, включая обмен, выпуск и продажу долговых обязательств.

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