Запуск Агентства по управлению госдолгом приостановили из-за карантина, - чиновник

16 июля, 2020, 21:17

Работа по запуску Агентства по управлению госдолгом приостановлена из-за карантин

Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, передает "Интерфакс-Украина"

"Мы приостановили создание на время карантина, поскольку ограничения не дают нам возможности качественно набирать людей, этот не лучшее время ... Но мы этот процесс непременно восстановим", - заявил он.

Ранее Министерство финансов рассчитывало зарегистрировать агентство до 1 сентября.

Агентство будет уполномочено осуществлять операции с госдолгом, включая обмен, выпуск и продажу долговых обязательств.