За сутки на Львовщине обнаружили почти 200 случаев заражения коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Высокую заболеваемость фиксируют также в Киеве - 116 новых заражений, смертей и заражений нет.

На Херсонщине, Луганской и Кировоградщина по одному новому случае коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили коронавирус в 848 человек. Всего за все время пандемии заболело 56455 человек.