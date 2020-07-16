За сутки на Львовщине обнаружили почти 200 случаев заражения коронавирусом
16 июля, 2020, 12:19
За сутки в Львовской области выявлено 197 новых заражений, шесть смертей и 75 выздоровлений
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Высокую заболеваемость фиксируют также в Киеве - 116 новых заражений, смертей и заражений нет.
На Херсонщине, Луганской и Кировоградщина по одному новому случае коронавируса.
За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили коронавирус в 848 человек. Всего за все время пандемии заболело 56455 человек.
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Напомним, в Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 116 человек .
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