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Espreso.tvОбществоЗа сутки на Львовщине обнаружили почти 200 случаев заражения коронавирусом

За сутки на Львовщине обнаружили почти 200 случаев заражения коронавирусом

За сутки в Львовской области выявлено 197 новых заражений, шесть смертей и 75 выздоровлений

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Высокую заболеваемость фиксируют также в Киеве - 116 новых заражений, смертей и заражений нет.

На Херсонщине, Луганской и Кировоградщина по одному новому случае коронавируса.

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили коронавирус в 848 человек. Всего за все время пандемии заболело 56455 человек.

  • Напомним, в Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 116 человек .

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