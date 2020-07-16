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Espreso.tvЭкономикаИмпорт газа в Украину с начала года достиг пятилетнего максимума

Импорт газа в Украину с начала года достиг пятилетнего максимума

Украина с начала года импортировала из стран ЕС более 8 млрд куб. м природного газа, что является рекордным показателем за последние пять лет

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Оператор ГТС Украины".

Согласно сообщению, с начала 2020 года госкомпания протранспортировала в Украину по заказу клиентов 8056 млрд куб. м природного газа, что на четверть превышает показатель аналогичного периода прошлого года и является рекордным показателем за последние пять лет.

Отмечается, что из Польши Украина импортировала 1,043 млрд куб. м, из Словакии - 4,605 млрд куб. м, из Венгрии - 2,408 млрд куб. м.

По информации госкомпании 54% общего объема было импортировано в Украину через виртуальный реверс, который стал доступным с начала 2020 года. В частности, из Польши было импортировано 1 млрд куб. м газа, из Венгрии - 1,3 млрд куб. м, из России - 219 млн куб. м.

"С 1 января 2020 года 56%, или 4,5 млрд куб. м, импортируемых объемов были направлены в подземные газохранилища для хранения на" таможенном складе ". Из них 36% поступили в режиме shorthaul", - добавили в пресс-служба.

Отмечается, что за первую половину июля объемы импорта составили 1,026 млрд куб. м, что на 21% больше аналогичного периода прошлого года.

В пресс-службе объяснили, что такое повышение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад". Через заполненность европейских хранилищ и привлекательные тарифы и услуги, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что сегодня голубое топливо поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.

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