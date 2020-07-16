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Espreso.tvОбществоВНО-2020: названы пороговые баллы для экзаменов по математике и физике

ВНО-2020: названы пороговые баллы для экзаменов по математике и физике

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила порог сдал / не сдал для ВНО по математике на уровне 9 баллов, для ВНО по физике на уровне 12 баллов

Соответствующее решение принято на заседании комиссии 16 июля, которое транслировалось на Facebook Министерства образования и науки.

"Пороговый балл ВНО по математике в этом году составляет 9 баллов. В соответствии с установленным порогового балла количество участников, которые не преодолевают порог, равна 19 334, или 12,71%, количество участников, испытываемых порог, 132 тыс. 745, или 87,29% ", - сообщил глава УЦОКО Валерий Бойко.

Также комиссия приняла решение установить пороговый балл ВНО по физике на уровне 12 баллов. В соответствии с установленным порогового балла количество участников, которые не преодолевают порог равен 8%, или 1713 участников ВНО по физике.

Порог "сдал / не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник / участница за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз.

Результаты участников по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований из которых засчитываются как оценку за ГНА) будет размещена на страницах участников ВНО на следующий день после каждого заседания экспертной комиссии.

  • 25 июня в Украине произошло внешнее независимое оценивание по математике.
  • Пороговый балл "сдал / не сдал" по украинскому языку и литературе - 23 балла.

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