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Espreso.tvОбществоВласть теперь имеет карманного главу НБУ, который будет выполнять их прихоти, - Синютка

Власть теперь имеет карманного главу НБУ, который будет выполнять их прихоти, - Синютка

Власти пошли на то, чтобы иметь карманного председателя Нацбанка, который будет выполнять их "прихоти"

Об этом в комментарии телеканалу "Еспресо" заявил народный депутат "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

"Какие были претензии к бывшему председателю Нацбанка? Яков Смолий - лучший банкир Восточной Европы, и это говорит само за себя, поэтому власть пошла на то, чтобы карманного председателя Нацбанка, и имя этому голове очень простое - это инфляция, Зеленский и эмиссия. Мы четко понимаем, что этот председатель НБУ обречен на то, чтобы выполнять прихоти власти, и наверное первой прихотью будет - печать денег, потому что казна пуста, доходы отсутствуют, экономика падает, экспорт уменьшился до 93%, и другого пути сегодняшняя власть , поскольку в голове у нее пустота, просто не видит, поэтому судьба главы НБУ очень незавидная ", - резюмировал Синютка.

  • Напомним, что Верховная Рада сегодня, 16 июля, проголосовала за назначение Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.
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