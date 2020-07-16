В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение на 16 и 17 июля, - ГСЧС

16 июля, 2020, 18:14

В Закарпатской области объявили штормовое предупреждение из-за возможного повышения уровней воды вечером 16 и ночью 17 июля

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что объявлено штормовое предупреждение о возможном повышении уровня воды.

"Вечером 16 и ночью 17 июля в Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней возможно мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках на 0.3-0.8м, формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, образование локальных селей и активизация оползня", - говорится в сообщении.

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