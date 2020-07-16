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Espreso.tvОбществоВ ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, - Медсилы

В ВСУ за минувшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, - Медсилы

За минувшие сутки 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины, пока болеют 128 человек

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторную болезнь COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся три человека (Национальный военно-медицинский клинический центр" ГВКГ "- двое военнослужащих и военно-медицинский клинический центр Западного региона - один военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение ", - говорится в сообщении.

Другие 8 человек лечатся дома под наблюдением врачей.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся восемь человек (Львовская область - двое военнослужащих, Киевская область - четверо военнослужащих и один работник ВСУ, Ровенская область - один военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в целом за время пандемии выздоровели 494 человека, летальных случаев - пять.

На изоляции (в частности самоизоляции) находятся 467 человек, в 88 из них в ближайшие три дня истекает срок изоляции.

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