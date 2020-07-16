В следующем году Украина может подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business, - Минэкономики

16 июля, 2020, 14:45

По предварительным подсчетам Минэкономики, Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business-2021, который характеризует легкость ведения бизнеса в стране

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По предварительным подсчетам, Украина может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business-2021, характеризующий легкость ведения бизнеса в стране", - говорится в сообщении.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, этого году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, министерство продолжило работать над важными законодательными изменениями, которые облегчают инвестиционной деятельности.

В Пресс-служба отметили, что изменение позиции Украины в рейтинге будет зависеть от нескольких факторов.

"В частности, от количества изменений, которые эксперты Всемирного банка вовремя зачислят в ходе исследования, от динамики достижений других стран и от того, изменится методология рейтинга как таковая", - пояснили в пресс служба.

Отмечается, что в настоящее время Минэкономики провело собственный предварительный анализ по каждому из десяти показателей, чтобы определить возможную позицию Украины в рейтинге 2021 года.

"Минэкономики проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году. В общем, по всем 10 компонентами Украина демонстрирует существенный прогресс", - цитирует пресс служба слова Петрашко.

Так, по информации Минэкономики, в тройку самых результативных обновлений принадлежит сфера защиты миноритарных акционеров от злоупотреблений со стороны владельцев контрольных пакетов акций - это обновление обещает улучшить рейтинг Украины на 50 позиций по соответствующим компонентом; cуттеве упрощения регистрации ООО, за счет чего Украина может подняться на 15 позиций по этому компоненту; прогресс в упрощении процедуры банкротства, по которому Украина претенду на 60 дополнительных ступеней.

В пресс-службе добавили, что на позиции в рейтинге положительно влиять изменения в получении разрешений на строительство, в частности, отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов; удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по Украине, ряд дерегуляционные изменений в администрировании налогов и сокращения времени торговых операций как для экспортеров так и импортеров.

По словам заместителя министра экономики, торговли и сельского хозяйства Дмитрия Романовича, в итоге учитывают две точки зрения - правительства и локальных экспертов, опираются на результаты имплементации, а не принятие законодательных изменений.

"Первое часто требует больше времени, чем длится цикл оценки рейтинга. Наша цель - не конкретное рост показателя Украины в конкретном году. Мы стремимся устойчивого развития предпринимательства и постоянного роста инвестиционной привлекательности страны", - цитирует пресс-служба слова Романовича.

В пресс-службе также отметили, что Подсчеты экспертов ведомства не принимают во внимание рост других стран в рейтинге, а также нынешние плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины.

Doing Business - рейтинг легкости ведения бизнеса, который ежегодно составляет Всемирный банк. В прошлом году Украина заняла в этом рейтинге 64 место.

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