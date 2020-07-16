 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Польше убили 26-летнюю украинку: преступника задержали

В Польше убили 26-летнюю украинку: преступника задержали

В городе Пулавы Люблинского воеводства (юго-восток Польши) 45-летний гражданин Молдовы убил 26-летнюю украинку

Об этом сообщает пресс-служба полиции Люблинского воеводства.

Убийцу задержали местная полиция, ему грозит пожизненное заключение.

Трагедия произошла 14 июля около 11:30 (по киевскому времени). Полиция получила сообщение, что на одной из улиц города человек применяет силу против женщины и пытается ее затянуть в дом. По прибытии на место стражи порядка обнаружили в одном из домов окровавленную женщину и задержали мужчину. Несмотря на попытки, медикам не удалось спасти женщину.

26-летняя украинка в течение определенного времени жила и работала в Пулавах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать