В Польше убили 26-летнюю украинку: преступника задержали

16 июля, 2020, 12:04

В городе Пулавы Люблинского воеводства (юго-восток Польши) 45-летний гражданин Молдовы убил 26-летнюю украинку

Об этом сообщает пресс-служба полиции Люблинского воеводства.

Убийцу задержали местная полиция, ему грозит пожизненное заключение.

Трагедия произошла 14 июля около 11:30 (по киевскому времени). Полиция получила сообщение, что на одной из улиц города человек применяет силу против женщины и пытается ее затянуть в дом. По прибытии на место стражи порядка обнаружили в одном из домов окровавленную женщину и задержали мужчину. Несмотря на попытки, медикам не удалось спасти женщину.

26-летняя украинка в течение определенного времени жила и работала в Пулавах.

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