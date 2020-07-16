В одесском детском доме коронавирусом заболели 15 воспитанников
16 июля, 2020, 15:57
В одесском детском доме "Жемчужинка" заболели 15 воспитанников и двое взрослых
Об этом сообщает издание "УСИ" со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
Заболевания обнаружили в результате тестирования причастных к учебному процессу. Все инфицированные чувствуют себя хорошо и признаков болезни нет. Однако все больные находятся на изоляции.
Заведение продолжит работать в закрытом режиме.
По состоянию на 16 июля в Одесской области коронавирусом заболели 2375 человек. Продолжают лечение - 1288 человек.
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