В одесском детском доме коронавирусом заболели 15 воспитанников

16 июля, 2020, 15:57

В одесском детском доме "Жемчужинка" заболели 15 воспитанников и двое взрослых

Об этом сообщает издание "УСИ" со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Заболевания обнаружили в результате тестирования причастных к учебному процессу. Все инфицированные чувствуют себя хорошо и признаков болезни нет. Однако все больные находятся на изоляции.

Заведение продолжит работать в закрытом режиме.

По состоянию на 16 июля в Одесской области коронавирусом заболели 2375 человек. Продолжают лечение - 1288 человек.

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