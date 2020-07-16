В Одессе задержали двух полицейских, которые "крышевали" проституцию

16 июля, 2020, 21:34

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили двух оперуполномоченных Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ Нацполиции в Одесской области на вымогательстве денег за "крышевание" проституции

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Оперуполномоченные требовали $ 2500 от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории города Одесса. За это обещали не привлекать их к административной ответственности, предусмотренной ст. 181-1 КУАП (занятия проституцией) и содействие в дальнейшей противоправной деятельности. После перевода на карточный счет очередного транша неправомерной выгоды в сумме 24200 грн оперуполномоченных задержали", - говорится в сообщении.

По месту работы и жительства оперуполномоченных провели обыски. Следователи ГБР сообщили задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), решается вопрос об аресте подозреваемых.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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