В Николаеве загорелся корабль ВМС
16 июля, 2020, 16:18
На территории Николаевского судостроительного завода произошло возгорание на военном корабле
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Пожар возник в трюме корабля, был эвакуирован один человек. По предварительным данным, пострадавших и травмированных нет. В настоящее время пожар локализован на площади 8 кв. м.
По данным местных СМИ, загорелся десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко".
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