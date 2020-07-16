В Николаеве загорелся корабль ВМС

16 июля, 2020, 16:18

На территории Николаевского судостроительного завода произошло возгорание на военном корабле

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в трюме корабля, был эвакуирован один человек. По предварительным данным, пострадавших и травмированных нет. В настоящее время пожар локализован на площади 8 кв. м.

По данным местных СМИ, загорелся десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко".