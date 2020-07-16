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Espreso.tvОбществоВ Николаеве загорелся корабль ВМС

В Николаеве загорелся корабль ВМС


фото: ДСНС
На территории Николаевского судостроительного завода произошло возгорание на военном корабле

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в трюме корабля, был эвакуирован один человек. По предварительным данным, пострадавших и травмированных нет. В настоящее время пожар локализован на площади 8 кв. м.

По данным местных СМИ, загорелся десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко".

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