В Николаеве руководителю организации "Нацкорпуса" подожгли автомобиль

16 июля, 2020, 11:18

В Николаеве подожгли автомобиль председателя областной организации партии "Национальный корпус", активиста, участника АТО Дениса Янтаря

Об этом Янтарь сообщил в Facebook.

"Сегодня ночью в 3.30 подожгли мою машину, которая стояла у дома. В принципе, машина это просто груда металла и средство передвижения, такие потери - обыденность человека с активной жизненной позицией, и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных в связи с этими обстоятельствами, это будет дорого стоить этим уродам. Я всегда открыто высказываю позицию, открыто конфликтую и всегда отвечаю за свои поступки и слова, и советую другим ", - написал Янтарь.

Он также предположил, кто мог это сделать - политические оппоненты или криминалитет.

Утро мог быть и лучшим. Сегодня, пока неизвестны, дегенераты в 3-30 подожгли мою машину, которая стояла у дома. В ... Опубликовано Денисом янтаря среду, 15 июля 2020

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