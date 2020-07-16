В Нацполиции предложили ужесточить ответственность за перекрытие дорог

16 июля, 2020, 14:27

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что нужно усилить уголовную ответственность за перекрытие митингующими дорог

Об этом заявил Клименко во время координационного совещания правоохранительных органов в Офисе генпрокурора, передает РБК-Украина .

Клименко отметил, что несмотря на карантин, в текущем году существенно возросло количество массовых акций. В основном они связаны с территориальной реформой объединенных общин.

Он отметил, что в предыдущие годы правоохранители фиксировали около 75 000 митингов в год, а в этом году это число увеличилось до 90 000.

"Эти митинги часто сопровождаются перекрытием дорог. В связи с этим МВД и Нацполиция инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций", - заявил Клименко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb