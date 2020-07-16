 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Нацполиции предложили ужесточить ответственность за перекрытие дорог

В Нацполиции предложили ужесточить ответственность за перекрытие дорог

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что нужно усилить уголовную ответственность за перекрытие митингующими дорог

Об этом заявил Клименко во время координационного совещания правоохранительных органов в Офисе генпрокурора, передает РБК-Украина .

Клименко отметил, что несмотря на карантин, в текущем году существенно возросло количество массовых акций. В основном они связаны с территориальной реформой объединенных общин.

Он отметил, что в предыдущие годы правоохранители фиксировали около 75 000 митингов в год, а в этом году это число увеличилось до 90 000.

"Эти митинги часто сопровождаются перекрытием дорог. В связи с этим МВД и Нацполиция инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций", - заявил Клименко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать