В Нацполиции предложили ужесточить ответственность за перекрытие дорог
Об этом заявил Клименко во время координационного совещания правоохранительных органов в Офисе генпрокурора, передает РБК-Украина .
Клименко отметил, что несмотря на карантин, в текущем году существенно возросло количество массовых акций. В основном они связаны с территориальной реформой объединенных общин.
Он отметил, что в предыдущие годы правоохранители фиксировали около 75 000 митингов в год, а в этом году это число увеличилось до 90 000.
"Эти митинги часто сопровождаются перекрытием дорог. В связи с этим МВД и Нацполиция инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций", - заявил Клименко.
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