В Москве задержали почти 150 человек на протестах из-за "обнуления" президентских сроков Путина

16 июля, 2020, 07:58

В Москве во время акций протеста против принятия поправок в Конституцию полиция задержала около 150 человек

Об этом сообщает ОВД-Инфо .

Митинг был несанкционированным - власти Москвы отказала в его проведении на основании указа мэра столицы РФ Собянина от 5 марта.

Однако группа активистов все равно провела мероприятие, начав хода с последующим перекрытием проезжей части и созданием препятствий в дорожном движении.

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование за поправки в Конституцию . Центризбирком заявил, что изменения одобрили 77,92% россиян.

Среди основных изменений в Конституцию- "обнуление" президентских сроков Путина: итоги голосования позволят ему избираться еще на два срока.