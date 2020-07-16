 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Москве задержали почти 150 человек на протестах из-за "обнуления" президентских сроков Путина

В Москве задержали почти 150 человек на протестах из-за "обнуления" президентских сроков Путина


фото: ОВД-Инфо
В Москве во время акций протеста против принятия поправок в Конституцию полиция задержала около 150 человек

Об этом сообщает ОВД-Инфо .

Митинг был несанкционированным - власти Москвы отказала в его проведении на основании указа мэра столицы РФ Собянина от 5 марта.

Однако группа активистов все равно провела мероприятие, начав хода с последующим перекрытием проезжей части и созданием препятствий в дорожном движении.

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование за поправки в Конституцию . Центризбирком заявил, что изменения одобрили 77,92% россиян.

Среди основных изменений в Конституцию- "обнуление" президентских сроков Путина: итоги голосования позволят ему избираться еще на два срока.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать