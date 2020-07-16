В Москве задержали почти 150 человек на протестах из-за "обнуления" президентских сроков Путина
Об этом сообщает ОВД-Инфо .
Митинг был несанкционированным - власти Москвы отказала в его проведении на основании указа мэра столицы РФ Собянина от 5 марта.
Однако группа активистов все равно провела мероприятие, начав хода с последующим перекрытием проезжей части и созданием препятствий в дорожном движении.
С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование за поправки в Конституцию . Центризбирком заявил, что изменения одобрили 77,92% россиян.
Среди основных изменений в Конституцию- "обнуление" президентских сроков Путина: итоги голосования позволят ему избираться еще на два срока.
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