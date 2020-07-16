 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки зафиксировали 116 случаев заражения COVID-19, - Кличко

В Киеве за сутки зафиксировали 116 случаев заражения COVID-19, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 116 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

На сегодня в столице уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19.

Заболели 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет, две девушки - 15 и 17 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Дарницком районе - 21. В Деснянском - 20. Но в Голосеевский район - 18 случаев.

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать