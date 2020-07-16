В Киеве за сутки зафиксировали 116 случаев заражения COVID-19, - Кличко
16 июля, 2020, 10:21
В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще в 116 человек
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .
На сегодня в столице уже 6613 подтвержденных случаев COVID-19.
Заболели 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет, две девушки - 15 и 17 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили прошедшие сутки в Дарницком районе - 21. В Деснянском - 20. Но в Голосеевский район - 18 случаев.
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