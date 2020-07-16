В Киеве сообщили о заминировании апелляционного суда

16 июля, 2020, 18:42

В Киевском апелляционном суде продолжается эвакуация работников и посетителей из-за сообщения о заминировании судебного учреждения

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"16 июля 2020 года поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий ", - говорится в сообщении.

13 июля в столице аноним сообщил о заминировании здания Киевской городской госадминистрации.

В Харькове сообщили о заминировании 242 объектов города. Информация не подтвердилась.