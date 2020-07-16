 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании апелляционного суда

В Киеве сообщили о заминировании апелляционного суда

В Киевском апелляционном суде продолжается эвакуация работников и посетителей из-за сообщения о заминировании судебного учреждения

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"16 июля 2020 года поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий ", - говорится в сообщении.

  • 13 июля в столице аноним сообщил о заминировании здания Киевской городской госадминистрации.
  • В Харькове сообщили о заминировании 242 объектов города. Информация не подтвердилась.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать