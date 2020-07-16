В Киеве сообщили о заминировании апелляционного суда
16 июля, 2020, 18:42
В Киевском апелляционном суде продолжается эвакуация работников и посетителей из-за сообщения о заминировании судебного учреждения
Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.
"16 июля 2020 года поступило сообщение о заминировании помещения Киевского апелляционного суда. Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий ", - говорится в сообщении.
- 13 июля в столице аноним сообщил о заминировании здания Киевской городской госадминистрации.
- В Харькове сообщили о заминировании 242 объектов города. Информация не подтвердилась.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-