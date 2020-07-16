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Espreso.tvОбществоВ ЕС призвали Россию взять ответственность за убийство военных на Донбассе

В ЕС призвали Россию взять ответственность за убийство военных на Донбассе


фото: DW
ЕС призвал Россию взять на себя ответственность и повлиять на боевиков для деэскалации напряжения после убийства в Донбассе украинских военнослужащих, среди которых военный медик

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набиль Массрали, текст которого приводит Укринформ .

"Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранения еще двух вооруженными силами при поддержке России. Согласно этому докладу, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат Минским договоренностям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 года ", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Массрали подчеркнула, что для деэскалации ситуации должна быть проявлена максимальная сдержанность и восстановлена уважение международного гуманитарного права.

"Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает, то есть в полной мере выполнять собственные обязательства по минскому соглашениями", - говорится в документе.

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  • В сутки, 13 июля, на фронте погибли трое украинских военных.
  • Тело военного медика и бойца, которые 13 июля попало в засаду во время эвакуации погибшего украинского бойца, оставались на поле боя вблизи зайцев, а тело военного, которое имели эвакуировать, забрали немцы .
  • 15 июля вернули с временно оккупированной территории Донбасса тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля.

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