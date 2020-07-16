Украинские клуба не позволят проводить домашние матчи еврокубков в родном городе

16 июля, 2020, 14:14

Черниговской "Десне" не позволят проводить домашние матчи еврокубков в родном городе

Об этом сообщает zbirna.com .

У руководства "Десны" уже есть варианты, где клуб будет играть еврокубки.

"Где Десна играть еврокубковые матчи? К сожалению, это будет не в Чернигове. Квалификацию можно сыграть на" Оболонь-Арене ", стадионе" Динамо "им. В. Лобановского. Групповой раунд могут принять НСК" Олимпийский "," Арена-Львов " , "Днепр-Арена" и стадион "Черноморец". Сейчас прорабатываются различные варианты, но окончательного решения пока нет ", - заявил спортивный директор клуба Вадим Мельник.

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут третьими, на второй строчке луганская "Заря". На четвертой позиции разместилась черниговская «Десна».

Сегодня, 16 июля, в 31-м туре УПЛ черниговская "Десна" сыграет против "Александрии".