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Espreso.tvСпортУкраинские клуба не позволят проводить домашние матчи еврокубков в родном городе

Украинские клуба не позволят проводить домашние матчи еврокубков в родном городе


фото: desna.football
Черниговской "Десне" не позволят проводить домашние матчи еврокубков в родном городе

Об этом сообщает zbirna.com .

У руководства "Десны" уже есть варианты, где клуб будет играть еврокубки.

"Где Десна играть еврокубковые матчи? К сожалению, это будет не в Чернигове. Квалификацию можно сыграть на" Оболонь-Арене ", стадионе" Динамо "им. В. Лобановского. Групповой раунд могут принять НСК" Олимпийский "," Арена-Львов " , "Днепр-Арена" и стадион "Черноморец". Сейчас прорабатываются различные варианты, но окончательного решения пока нет ", - заявил спортивный директор клуба Вадим Мельник.

В турнирной таблице УПЛ "Шахтер" уже является недостижимым для "Динамо", в 27-м туре "горняки" досрочно оформили чемпионство. Киевляне идут третьими, на второй строчке луганская "Заря". На четвертой позиции разместилась черниговская «Десна».

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