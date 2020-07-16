Украинец Шахов забил дебютный гол в чемпионате Италии по футболу
16 июля, 2020, 13:09
В 33-м туре чемпионата Италии по футболу "Лечче" уступил "Фиорентине" со счетом 3: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Единственный гол за "Лечче" забил украинский полузащитник Евгений Шахов, который вышел на футбольное поле на 71-й минуте, а забил на 88-й.
В текущем сезоне 29-летний Шахов провел 21 матч, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. В турнирной таблице Серии А "Лечче" занимает 18 место и борется за выживание.
Чемпионат Италии по футболу
33-й тур
15 июля
"Лечче" - "Фиорентина" 1: 3
Голы: Шахов, 88 - Кьеза, 6, Геззаль, 38, Кутроне 40
- 15 июля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в итальянский "Милан" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-