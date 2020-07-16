Украинец Шахов забил дебютный гол в чемпионате Италии по футболу

16 июля, 2020, 13:09

В 33-м туре чемпионата Италии по футболу "Лечче" уступил "Фиорентине" со счетом 3: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Единственный гол за "Лечче" забил украинский полузащитник Евгений Шахов, который вышел на футбольное поле на 71-й минуте, а забил на 88-й.

В текущем сезоне 29-летний Шахов провел 21 матч, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. В турнирной таблице Серии А "Лечче" занимает 18 место и борется за выживание.

Чемпионат Италии по футболу

33-й тур

15 июля

"Лечче" - "Фиорентина" 1: 3

Голы: Шахов, 88 - Кьеза, 6, Геззаль, 38, Кутроне 40

15 июля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в итальянский "Милан" .