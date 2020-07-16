Украина задолжала ВОЗ более $ 6 млн, - глава представительства организации

16 июля, 2020, 17:09

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что украинская сторона имеет перед организацией долг в размере $ 6,7 млн

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина .

По словам Хабихт, украинская сторона имеет долг перед ВОЗ в $ 6,7 млн. Он будет выплачиваться частями в течение 2020-2021 годов.

Он отметил, что благодаря МИД и Минфину, Украина в предыдущие годы уже оплатила $ 15,7 млн ВОЗ и сейчас осталась меньшая доля этого долга.

"Это поможет Украине вернуться и получить право голоса на Ассамблее, в различных агентствах ООН", - сказал Хабихт.

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