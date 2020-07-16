Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться перед выборами в США, - Болтон

16 июля, 2020, 15:12

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести встречу до президентских выборов в Соединенных Штатах

Об этом он заявил в интервью японской газете Nikkei.

"Да, я думаю, что "октябрьский сюрприз" вполне возможен", - сказал Болтон.

Отметим, первый в истории саммит при участии лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня 2018 года. Они встретились в Сингапуре и подписали декларацию, по которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Следующая встреча состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме. В рамках переговоров планировалось разработать шаги для достижения поставленных целей, но встреча завершилась без подписания каких-либо документов.

В июне 2019 Трамп и Ким Чен Ын провели третью встречу в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями. Они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, однако следующая встреча рабочих групп в Стокгольме прошла безрезультатно.

Напомним, КНДР назвала "безнадежными" отношения с Вашингтоном.