Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться перед выборами в США, - Болтон
Об этом он заявил в интервью японской газете Nikkei.
"Да, я думаю, что "октябрьский сюрприз" вполне возможен", - сказал Болтон.
Отметим, первый в истории саммит при участии лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня 2018 года. Они встретились в Сингапуре и подписали декларацию, по которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
Следующая встреча состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме. В рамках переговоров планировалось разработать шаги для достижения поставленных целей, но встреча завершилась без подписания каких-либо документов.
В июне 2019 Трамп и Ким Чен Ын провели третью встречу в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями. Они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, однако следующая встреча рабочих групп в Стокгольме прошла безрезультатно.
Напомним, КНДР назвала "безнадежными" отношения с Вашингтоном.
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