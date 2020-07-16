Трамп хочет встретиться с Путиным перед президентскими выборами в США, - The Times
16 июля, 2020, 13:52
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США
Об этом сообщает The Times .
Отмечается, что наиболее вероятной датой проведения такой встречи является 15 сентября, когда в Нью-Йорке будет проходить сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020. Соперником нынешнего главы Белого дома скорее всего станет бывший вице-президент Джо Байден.
Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 28 июня 2019 в рамках Саммита большой двадцатки в Осаке.
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