Трамп хочет встретиться с Путиным перед президентскими выборами в США, - The Times

16 июля, 2020, 13:52

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США

Об этом сообщает The Times .

Отмечается, что наиболее вероятной датой проведения такой встречи является 15 сентября, когда в Нью-Йорке будет проходить сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020. Соперником нынешнего главы Белого дома скорее всего станет бывший вице-президент Джо Байден.

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась 28 июня 2019 в рамках Саммита большой двадцатки в Осаке.