Синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках 17 июля, местами - грозы и град

16 июля, 2020, 18:48

17 июля температура воздуха в Украине прогреется до +21 ... + 29 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Дожди, грозы, местами ливни и град завтра, 17 июля, снова имеют много шансов на Западе Украины", - отметила Диденко.

Также осадки периодически будут идти на Севере, Востоке Украины, в Винницкой, Черкасской областях.

На остальной территории - без существенных осадков.

Температура воздуха в пятницу ожидается высокой, +25 ... + 29 градусов, в западных областях + 21 ... + 24 ° C.

В Киеве 17 июля - без существенных осадков, максимум локальный дождь с грозой. В течение дня предполагается до + 27 ° C.

По словам Натальи Диденко, в западной части Украины в ближайшие выходные - 18-19 июля высокая вероятность ливней, гроз и града.

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