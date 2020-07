Суд ЕС отменил договор об обмене данными между Евросоюзом и США

16 июля, 2020, 14:32

Суд ЕС отменил договор об обмене данными между ЕС и США, известный как Privacy Shield в связи с замечаниями к гарантиям защиты приватности данных пользователей, которые передаются в США

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal .

Это решение отменяет договор об обмене данными между Евросоюзом и США - Privacy Shield. Между тем оно создаст юридические препятствия и может привести к сбоям операций тысяч транснациональных компаний, ведущих свою деятельность в США и Европе.

В зависимости от того, как будет применяться постановление суда, некоторые из них, включая Facebook Inc., Alphabet Inc. и Apple Inc., могут быть поставлены перед выбором: перенести дата-центры в Европе, что является дорогостоящим процессом, или прекратить вести бизнес в регионе.

По мнению Суда, ограничения по защите личных данных, вытекающих из национального законодательства США о возможности доступа к этим данным органов власти США, в данном решении ЕК "не прописаны так, чтобы это было равноценно требованиям законодательства ЕС, по принципу пропорциональности, поскольку программы слежения на основе этих положений не является четко ограничены тем, что является жесткой необходимостью ".

В то же время, решение Еврокомиссии 2010/87 по стандартным положениям контракта о передаче личных данных пользователей отделочникам, расположенным в третьих странах, остается в силе.

Вероятность отмены механизма Privacy Shield допускали заранее, так же была известна дата оглашения решения. 30 июня еврокомиссар по вопросам юстиции и защиты потребителей Дидье Рейндерс отмечал, что Еврокомиссия готовится к различным вариантам в контексте с возможным решением Суда.

"У нас нет четкого плана, но есть определенные идеи относительно различных путей реагирования, в зависимости от того, каким будет решение суда", - цитирует Рейндерса издание Euractiv .