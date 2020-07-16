Стали известны украинские команды, которые будут бороться за Лигу Европы

16 июля, 2020, 20:29

Определились все участники плей-офф УПЛ за возможность сыграть в квалификации Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Плей-офф Лиги Европы будет состоять из двух полуфиналов и финала. В первом полуфинале сыграют шестая и седьмая команды ( "Колос" и "Днепр-1"), а во втором встретятся пятая и восьмая команды УПЛ ("Александрия" и "Мариуполь").

Полуфиналы будут состоять из одного матча. Первый полуфинал состоится на поле "Колоса". Базовая дата - 25 июля.

Второй полуфинал должен состояться на поле "Александрии". Базовая дата - 29 июля.