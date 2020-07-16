Стали известны украинские команды, которые будут бороться за Лигу Европы
16 июля, 2020, 20:29
Определились все участники плей-офф УПЛ за возможность сыграть в квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Плей-офф Лиги Европы будет состоять из двух полуфиналов и финала. В первом полуфинале сыграют шестая и седьмая команды ( "Колос" и "Днепр-1"), а во втором встретятся пятая и восьмая команды УПЛ ("Александрия" и "Мариуполь").
Полуфиналы будут состоять из одного матча. Первый полуфинал состоится на поле "Колоса". Базовая дата - 25 июля.
Второй полуфинал должен состояться на поле "Александрии". Базовая дата - 29 июля.
- 15 июля в 31-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" победил Ковалевский "Колос" со счетом 2: 0 .
- 16 июля "Мариуполь" вдесятером победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2: 1.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
-
Читайте также
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-