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Espreso.tvСпортСтали известны украинские команды, которые будут бороться за Лигу Европы

Стали известны украинские команды, которые будут бороться за Лигу Европы


фото: koloskovalivka.com
Определились все участники плей-офф УПЛ за возможность сыграть в квалификации Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Плей-офф Лиги Европы будет состоять из двух полуфиналов и финала. В первом полуфинале сыграют шестая и седьмая команды ( "Колос" и "Днепр-1"), а во втором встретятся пятая и восьмая команды УПЛ ("Александрия" и "Мариуполь").

Полуфиналы будут состоять из одного матча. Первый полуфинал состоится на поле "Колоса". Базовая дата - 25 июля.

Второй полуфинал должен состояться на поле "Александрии". Базовая дата - 29 июля.

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