Стали известны результаты проверки содержания рысей в центре Борислава

16 июля, 2020, 12:40

Госэкоинспекция во Львовской области проверила условия содержания рысей и других крупных кошек на частном дворе в центре Борислава

В общем инспекторам условия содержания понравились, хотя они и обнаружили незначительные нарушения, - рассказал в комментарии "Еспресо-Захид" начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) животного мира и биоресурсов Госэкоинспекции во Львовской области Николай Барабаш.

"Мои впечатления - положительные. Возможно я как инспектор не вправе высказывать свои личные впечатления, но они положительные", - отметил он.

Инспектор отметил, что животных содержат в надлежащих условиях.

"Животные содержатся в надлежащих условиях. То, что по площади немного не соответствует нормам - на две особи должно быть 34 кв. М, а в них 29 кв. М, по моему мнению, это не очень существенно. Сейчас мы дадим предписание о расширении тех вольеров, и они это устранят ", - добавил Барабаш.

В то же время у хозяев нет специального разрешения от министерства.

"Закон о защите диких животных требует разрешение на содержание диких животных в неволе, также дадим предписание-распоряжения. Они обратятся в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с просьбой предоставить разрешение согласно нашим материалам проверки", - пояснил Николай Барабаш.

"В целом все хорошо. Животные в хорошем состоянии, судя по их поведению, конституции, условий содержания - выглядят они роскошно!" - добавил он.

По его словам, у хозяев есть несколько месяцев на устранение нарушений.

"Мы дадим им реальный срок, не менее чем 3-4 месяца. Понимаем, что здесь надо и поработать, и материальные средства нужны, чтобы расширить эти вольеры. По законодательству разрешается до 6 месяцев. Я говорил с хозяином, он сказал, что им столько времени не нужно, постараются сделать все это быстро ", - добавил представитель Госэкоинспекции.