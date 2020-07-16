Стали известны результаты проверки содержания рысей в центре Борислава
В общем инспекторам условия содержания понравились, хотя они и обнаружили незначительные нарушения, - рассказал в комментарии "Еспресо-Захид" начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) животного мира и биоресурсов Госэкоинспекции во Львовской области Николай Барабаш.
"Мои впечатления - положительные. Возможно я как инспектор не вправе высказывать свои личные впечатления, но они положительные", - отметил он.
Инспектор отметил, что животных содержат в надлежащих условиях.
"Животные содержатся в надлежащих условиях. То, что по площади немного не соответствует нормам - на две особи должно быть 34 кв. М, а в них 29 кв. М, по моему мнению, это не очень существенно. Сейчас мы дадим предписание о расширении тех вольеров, и они это устранят ", - добавил Барабаш.
В то же время у хозяев нет специального разрешения от министерства.
"Закон о защите диких животных требует разрешение на содержание диких животных в неволе, также дадим предписание-распоряжения. Они обратятся в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов с просьбой предоставить разрешение согласно нашим материалам проверки", - пояснил Николай Барабаш.
"В целом все хорошо. Животные в хорошем состоянии, судя по их поведению, конституции, условий содержания - выглядят они роскошно!" - добавил он.
По его словам, у хозяев есть несколько месяцев на устранение нарушений.
"Мы дадим им реальный срок, не менее чем 3-4 месяца. Понимаем, что здесь надо и поработать, и материальные средства нужны, чтобы расширить эти вольеры. По законодательству разрешается до 6 месяцев. Я говорил с хозяином, он сказал, что им столько времени не нужно, постараются сделать все это быстро ", - добавил представитель Госэкоинспекции.
- Напомним, "Эспрессо" уже сообщал о необычном хобби Лии Левицкой из Борислав а - она держит экзотических больших кошек - рысей, оцелотов, сервалов и бобкет.
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