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Espreso.tvМирСША ввели новые санкции против компаний "повара Путина" Пригожина

США ввели новые санкции против компаний "повара Путина" Пригожина


фото: РБК
США наложили санкции на трех россиян и пять компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина"

Об этом сообщает Министерство финансов США .

Причинами санкций стали вмешательства в выборы в США, а также преступная активность Пригожина в Судане, говорится в заявлении Государственного департамента .

Среди компаний, попавших под санкции - петербургская фирма «М Инвест», одна компания из Судана, одна из Китая и две из Гонконга.

По данным Госдепартамента, суданская компания имеет отношение к так называемой компании Вагнера. Остальные компании из списка санкций оказывали Пригожину финансовые услуги, позволяя ему уклоняться от санкций.

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