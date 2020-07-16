США ввели новые санкции против компаний "повара Путина" Пригожина
16 июля, 2020, 07:35
США наложили санкции на трех россиян и пять компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина"
Об этом сообщает Министерство финансов США .
Причинами санкций стали вмешательства в выборы в США, а также преступная активность Пригожина в Судане, говорится в заявлении Государственного департамента .
Среди компаний, попавших под санкции - петербургская фирма «М Инвест», одна компания из Судана, одна из Китая и две из Гонконга.
По данным Госдепартамента, суданская компания имеет отношение к так называемой компании Вагнера. Остальные компании из списка санкций оказывали Пригожину финансовые услуги, позволяя ему уклоняться от санкций.
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