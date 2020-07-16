Solar Orbiter передал снимки Солнца с ближайшего за всю историю расстояния: открыто новое явление

16 июля, 2020, 22:22

16 июля человечество получило снимки Солнца с ближайшего за всю историю расстояния - телескоп Solar Orbiter Европейского космического агентства сфотографировал звезду с расстояния 77 млн км

Об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Отправленный к Солнцу аппарат Solar Orbiter - международная космическая миссия, управляемая космическими агентствами США и Евросоюза. Сам аппарат построили на производственных мощностях Airbus Defence and Space в Великобритании.

Он сделал снимки Солнца с расстояния в 77 млн километров от звезды (расстояние от Земли до Солнца - 149 500 000 км, или одна астрономическая единица).

На снимках астрономы увидели новое явление, которое сразу окрестили "очагом".

Как отмечают астрономы, они даже не ожидали получить такие результаты прямо в начале работы космического аппарата.

Запущенный в космос 10 февраля этого года, Solar Orbiter несет шесть дистанционно управляемых телескопов, которые рассматривают Солнце и его окружения, а также четыре устройства для слежения за пространством вокруг самого аппарата.

Благодаря данным с обеих наборов инструментов ученые получают новые знания о происхождении солнечного ветра и потока заряженных частиц, который влияет на всю солнечную систему.

"Очаги" с первых снимков аппарата - это аналоги солнечных вспышек, которые мы можем наблюдать с Земли. Они в миллиарды раз меньше и находятся почти везде на поверхности солнца.

Сейчас астрономы точно не понимают природу "очагов", однако уже существуют теории, они могут способствовать одному из самых загадочных явлений на Солнце - нагреву короны.

Как отметил украинский популяризатор науки, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований, ведущий инженер Главного центра специального контроля Алексей Парновский это открытие поможет лучше понять солнечные источники космической погоды Солнца.

"Человечество постоянно страдает от космической погоды. Одному только ЕС она наносит ущерб более 10 млрд. евро ежегодно. Источником этой космической погоды являются активные процессы на Солнце. Для того чтобы существенно улучшить возможности человечества предусматривать это, необходимо углубить понимание того, как эти процессы протекают ", - пояснил ученый.

"Одним из больших вопросов без ответа является механизм нагрева солнечной короны. Солнечная корона - это очень разреженная и горячая атмосфера Солнца. Если поверхность Солнца (фотосфера) имеет температуру около 6 тыс. градусов, то корона имеет температуру около миллиона градусов. Почему - до сих пор не было понятно ", - добавил Парновский.

Ученый отметил, что разные ученые выдвигали ряд гипотез, но при отсутствии прямых наблюдений невозможно было выбрать правильную.

"Первые же снимки Solar Orbiter смогли это изменить. Этот аппарат подошел к Солнцу на расстояние 77 млн. км (примерно вдвое ближе Земли) и установленный на нем телескоп, работающий в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне, получил изображение Солнца с недостижимым до сих пор угловым разрешением. Сегодня эти данные были обнародованы ", - пояснил он.

По его словам, телескоп увидел большое количество очень малых, незаметных с Земли, активных областей, которые покрывают почти всю поверхность Солнца. На фрагменте снимка эта область обозначена стрелкой. В левом нижнем углу представлен размер Земли для масштаба.

"Они, скорее всего, и обеспечивают нагрев короны. Конечно, еще необходимо провести количественные оценки и проверить достаточно ли мощности этих сверхмалых активных областей для нагрева короны до миллиона градусов, но уже сейчас понятно, что они по крайней мере дают очень значительный вклад в этот нагрев ", - поделился Парновский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb