Руки прочь от языка: львовяне протестуют против законопроекта Бужанского
Об этом сообщает журналистка "Еспресо-Захид".
Законопроект № 2362 "О внесении изменений некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" предусматривает отмену части закона о языке, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на обучение на украинском языке с 1 сентября 2020 года.
"Господин Бужанский свой законопроект об изменениях в закон об образовании направил в разбирательство не образовательном комитета, а в комитет информационной политики. Он прекрасно знает, что это сфера гуманитарной и информационной политики. Комитет трижды отклонил этот документ. В сопровождающей записке господин Бужанский пишет: учитывая на неконституционность закона, я предлагаю принять свой законопроект. Впрочем Конституционный Суд в июле 2019 уже рассматривал этот закон и подтвердил, что он полностью соответствует Конституции ", - отметил защитник украинского языка Святослав Литинский.
Среди демонстрантов - представители львовской интеллигенции, которые делятся своими мыслями, почему сейчас так важно защищать украинский язык.
"Это наш патриотический долг. Мы - украинцы, мы живем в нашей национальном государстве. И здесь должнен быть язык исключительно коренной нации. Конечно, с уважением к языкам всех национальных меньшинств. Но государственный язык должен быть украинский. И мы должны защищать его . Такая ситуация сейчас ", - убеждена искусствовед, профессор Львовской музыкальной академии Ольга Катрич.
Соглашается с коллегой искусствовед Любовь Кияновская.
"Это будет сдача стратегических интересов. Потому что Европа так построена, что название государства и название языка является одинаковы. В Польше - польский язык. Если у нас в Украине не будет украинского языка, мы не будем Европой. Мы будем колонией", - добавила женщина, комментируя законопроект.
"Дело не в том, чтобы уравнять в правах определенные меньшинства, а в том, что речь идет об образовании, об основе, а не о развитии других языков, якобы пытается защитить этот законопроект. Поэтому я против лицемерия, и за то, чтобы правильно расставить точки над "и", - добавил участник акции Виталий.
Львовяне настроены очень решительно. Сейчас акцию пока завершили, впрочем ждут, что будет происходить в парламенте далее. Если законопроект все-таки внесут на рассмотрение, выходить снова.
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