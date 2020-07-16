Руки прочь от языка: львовяне протестуют против законопроекта Бужанского

16 июля, 2020, 13:17

"Руки прочь от языка", "Язык важен" и "Один единственный язык" - с такими лозунгами тысячи львовян вышли на улицы города, чтобы выразить свой протест законопроекту народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который на этой неделе пытаются поставить на рассмотрение Верховной Рады

Об этом сообщает журналистка "Еспресо-Захид".

Законопроект № 2362 "О внесении изменений некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" предусматривает отмену части закона о языке, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на обучение на украинском языке с 1 сентября 2020 года.

"Господин Бужанский свой законопроект об изменениях в закон об образовании направил в разбирательство не образовательном комитета, а в комитет информационной политики. Он прекрасно знает, что это сфера гуманитарной и информационной политики. Комитет трижды отклонил этот документ. В сопровождающей записке господин Бужанский пишет: учитывая на неконституционность закона, я предлагаю принять свой законопроект. Впрочем Конституционный Суд в июле 2019 уже рассматривал этот закон и подтвердил, что он полностью соответствует Конституции ", - отметил защитник украинского языка Святослав Литинский.

Среди демонстрантов - представители львовской интеллигенции, которые делятся своими мыслями, почему сейчас так важно защищать украинский язык.

"Это наш патриотический долг. Мы - украинцы, мы живем в нашей национальном государстве. И здесь должнен быть язык исключительно коренной нации. Конечно, с уважением к языкам всех национальных меньшинств. Но государственный язык должен быть украинский. И мы должны защищать его . Такая ситуация сейчас ", - убеждена искусствовед, профессор Львовской музыкальной академии Ольга Катрич.

Соглашается с коллегой искусствовед Любовь Кияновская.

"Это будет сдача стратегических интересов. Потому что Европа так построена, что название государства и название языка является одинаковы. В Польше - польский язык. Если у нас в Украине не будет украинского языка, мы не будем Европой. Мы будем колонией", - добавила женщина, комментируя законопроект.

"Дело не в том, чтобы уравнять в правах определенные меньшинства, а в том, что речь идет об образовании, об основе, а не о развитии других языков, якобы пытается защитить этот законопроект. Поэтому я против лицемерия, и за то, чтобы правильно расставить точки над "и", - добавил участник акции Виталий.

Львовяне настроены очень решительно. Сейчас акцию пока завершили, впрочем ждут, что будет происходить в парламенте далее. Если законопроект все-таки внесут на рассмотрение, выходить снова.