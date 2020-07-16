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Espreso.tvОбществоРоссия провела в оккупированном Крыму военные учения морских пехотинцев

Россия провела в оккупированном Крыму военные учения морских пехотинцев


фото: structure.mll
На территории оккупированного Крыма российские военные провели учения с боевой стрельбой

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что военные РФ провели тактические учения с боевой стрельбой на территории оккупированного Россией Крыма.

Учения проходили на полигоне Опук.

Сообщается, что подразделения провели боевые стрельбы из машин и стрелкового оружия по мишеням, имитирующие гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника.

"Морские пехотинцы Черноморского флота решали задачу по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесения ударов артиллерией по силам обороняющихся, а также по созданию опорных пунктов обороны на отвоёванном побережье", - говорится в сообщении.

В учениях принимали участие около 500 военнослужащих, более 70 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

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