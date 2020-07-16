Россия провела в оккупированном Крыму военные учения морских пехотинцев
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что военные РФ провели тактические учения с боевой стрельбой на территории оккупированного Россией Крыма.
Учения проходили на полигоне Опук.
Сообщается, что подразделения провели боевые стрельбы из машин и стрелкового оружия по мишеням, имитирующие гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника.
"Морские пехотинцы Черноморского флота решали задачу по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесения ударов артиллерией по силам обороняющихся, а также по созданию опорных пунктов обороны на отвоёванном побережье", - говорится в сообщении.
В учениях принимали участие около 500 военнослужащих, более 70 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.
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